نهاية شهر العسل بين أوكرانيا وبولندا.. تبادلا استدعاء السفراء بعد اشتعال الخلاف بينهما

استدعت أوكرانيا وبولندا أمس الثلاثاء سفيرَي كل منهما في غمرة خلاف نشب بعد أن قال مارسين برزيداتش، مستشار السياسة الخارجية للرئيس البولندي، إن على كييف إظهار مزيد من التقدير لدعم وارسو في حربها مع روسيا.