تشاد تفتح أبوابها للاجئين السودانيين وتعلن نزع سلاح فرقة عسكرية دخلت حدودها

وفر آلاف المدنيين من الخرطوم تحت القصف، الأربعاء؛ حيث أسفر القتال المستمر لليوم الخامس على التوالي بين قوات الدعم السريع والجيش، عن مقتل أكثر من 270 مدنيًّا سيرًا أو في مركبات، وعلى طرق تغطيها جثث وهياكل مدرعات متفحمة، عبر آلاف السودانيين، وسط أزيز الرصاص ودوي القذائف خلال المعارك بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، والجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي يقود البلاد منذ انقلابهما المشترك في 2021.