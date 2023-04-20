تشاد تفتح أبوابها للاجئين السودانيين وتعلن نزع سلاح فرقة عسكرية دخلت حدودها

قال وزير الدفاع في تشاد: إن جيش بلاده أوقف فرقة سودانية تضم 320 جنديًّا، ونزع سلاحها بعدما دخلت الأراضي التشادية.
وأضاف الوزير داود يايا إبراهيم خلال مؤتمر صحفي، أن المواجهة بين السودانيين ربما تتسبب في موجات جديدة من اللاجئين، وأن الحفاظ على الأمن سيصبح صعبًا.
وقال وزير الدفاع في تشاد إن البلاد استضافت أكثر من 400 ألف لاجئ سوداني من قبل.
وأضاف: "اليوم يعبر آلاف اللاجئين حدودنا طلبًا للحماية، لا خيار أمامنا سوى الترحيب بهم وحمايتهم".
ودعت حكومة، تشاد إلى الهدوء، في ظل محاولة الصراع والحرب الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
وفر آلاف المدنيين من الخرطوم تحت القصف، الأربعاء؛ حيث أسفر القتال المستمر لليوم الخامس على التوالي بين قوات الدعم السريع والجيش، عن مقتل أكثر من 270 مدنيًّا سيرًا أو في مركبات، وعلى طرق تغطيها جثث وهياكل مدرعات متفحمة، عبر آلاف السودانيين، وسط أزيز الرصاص ودوي القذائف خلال المعارك بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، والجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي يقود البلاد منذ انقلابهما المشترك في 2021.