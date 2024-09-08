عاصفة المغرب.. مصرع 11 شخصًا وفقدان 9 آخرين من جراء الأمطار الغزيرة

وأوضح مراسل قناة العربية أن العاصفة المستمرة منذ يومين تمثل ما يناهز نصف مقدار من التساقطات المطرية، التي تعرفها المنطقة على مدار السنة، مشيرًا إلى أن مقياس الأمطار، كان سجل 250 ميلليمترًا في إقليم طاطا، و203 ميلليمترات في إقليم تنغير، و114 ميلليمترًا في إقليم فكيك، و82 ميلليمترًا في إقليم ورزازات.