خطة من 3 مراحل.. إسرائيل تعمل على طرد "الأونروا" من غزة

وأشارت القناة "12" العبرية، إلى تقرير لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قالت إنه "سري للغاية"، يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطوة على 3 مراحل، هي "الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين "الأونروا" وحركة حماس، وتقليص عمليات الأونروا في القطاع، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة، ونقل كل مهام "الأونروا" إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".