خطة من 3 مراحل.. إسرائيل تعمل على طرد "الأونروا" من غزة

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الاحتلال يعمل على طرد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من قطاع غزة.
وأشارت القناة "12" العبرية، إلى تقرير لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قالت إنه "سري للغاية"، يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطوة على 3 مراحل، هي "الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين "الأونروا" وحركة حماس، وتقليص عمليات الأونروا في القطاع، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة، ونقل كل مهام "الأونروا" إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".
وأشار تقرير القناة -وفق سكاي نيوز عربية- إلى أن "الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي في المستقبل القريب".
وكان مسؤولون إسرائيليون قد اتهموا "الأونروا" بتعطيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة، بينما قالت الوكالة، الجمعة، إن جيش الاحتلال أطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها في القطاع.
ورفضت "الأونروا" مزاعم عن مسؤوليتها عن تعطل المساعدات، وقالت إن العملية تواجه كثيراً من العقبات اللوجستية.
وذكرت الوكالة أن "القصف والقتال البري يحولان دون توزيع المساعدات، إضافة إلى تعطل شحنات المساعدات في نقاط التفتيش الإسرائيلية".
كما "صعّب انهيار القانون والنظام أيضاً من مهمة تأمين القوافل، بينما يحمل الأشخاص الإمدادات بأنفسهم من المخازن".