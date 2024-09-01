استشهاد 11 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون في غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف استهدف مدرسة "صفد" بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
وفي التفاصيل، قال الدفاع المدني في بيانه له: "طواقمنا والخدمات الطبية انتشلت 11 شهيداً وعدد من الإصابات في قصف مدرسة صفد بالزيتون"، مشيراً إلى أن عدد الضحايا قابل للزيادة بسبب وجود مفقودين تحت الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي على المدرسة.
واستهدف القصف الإسرائيلي مدرسة "صفد" التي تؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين، وارتفع عدد الضحايا إلى 11 شخصا، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، وفقاً لسبوتنيك.
وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان له أنه قصف مدرسة "صفد" لأن "عناصر حركة حماس اتخذوا مركزا للقيادة والسيطرة داخلها لتنفيذ هجمات ضده"، بحسب قوله.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال 9000 آخرين.