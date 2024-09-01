استشهاد 11 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون في غزة

وفي التفاصيل، قال الدفاع المدني في بيانه له: "طواقمنا والخدمات الطبية انتشلت 11 شهيداً وعدد من الإصابات في قصف مدرسة صفد بالزيتون"، مشيراً إلى أن عدد الضحايا قابل للزيادة بسبب وجود مفقودين تحت الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي على المدرسة.