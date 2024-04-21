تعتزم أمريكا فرض عقوبات عليها.. ما هي كتيبة "نيتسح يهودا" بالجيش الإسرائيلي؟

وأصبحت الوحدة التي كانت تُعرف في بداياتها باسم "ناحال حريديم"، محط جدل بسبب ممارسات عناصرها المتطرفة بحق الفلسطينيين، ومن أشهر الحوادث التي ترتبط بكتيبة "نيتسح يهودا"، حادثة تعود إلى 12 يناير 2022 ووقعت في جلجيلية، يوم توفي عمر أسعد، الفلسطيني الأمريكي الذي كان يبلغ من العمر 78 عاماً إثر اعتقاله عند حاجز تفتيش، وبعد أن قام عدد من عناصر الكتيبة باعتقاله وتكبيل يديه وتكميمه؛ ومن ثم إجباره على الاستلقاء على الأرض على بطنه لمدة تراوحت بين 20 دقيقة وساعة في ليلة شديدة البرودة، قبل أن يتم العثور عليه في وقت لاحق ميتاً؛ جراء سكتة قلبية ناجمة عن الإجهاد.