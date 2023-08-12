العالم

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو مجددًا للإفراج الفوري عن رئيس النيجير

أكد دعم المنظمة للجهود الإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بتدهور الأوضاع المعيشية لرئيس النيجر محمد بازوم، وأفراد عائلته الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.

وجدد الدعوة للإفراج الفوري عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيًا، وعائلته وأعضاء حكومته، مؤكدًا دعم منظمة التعاون الإسلامي، للجهود الإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في النيجر واستعادة النظام الدستوري بها والحفاظ على أمنها واستقرارها، حاثًا جميع الجهات الفاعلة في النيجر على تغليب المصلحة العليا لشعب النيجر.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على الأهمية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي جميع أنحاء المنطقة.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
النيجر
رئيس النيجر
محمد بازوم
حسين إبراهيم طه

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