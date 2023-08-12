الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو مجددًا للإفراج الفوري عن رئيس النيجير

وجدد الدعوة للإفراج الفوري عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيًا، وعائلته وأعضاء حكومته، مؤكدًا دعم منظمة التعاون الإسلامي، للجهود الإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في النيجر واستعادة النظام الدستوري بها والحفاظ على أمنها واستقرارها، حاثًا جميع الجهات الفاعلة في النيجر على تغليب المصلحة العليا لشعب النيجر.