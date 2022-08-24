أمريكا: أي اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لن يمنع محاسبتها على الإرهاب

وتفصيلاً، قال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريح إلى قناة "العربية/ الحدث"، إن أي اتفاق مع إيران لن يمنع معاقبتها على أفعالها، مؤكدًا ضرورة أن تستجيب إيران لكل مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة منه إلى رفع القيود على المفتشين الدوليين.