أمريكا: أي اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لن يمنع محاسبتها على الإرهاب

بعدما رفضت واشنطن كل الشروط الإضافية التي أبدتها طهران في ردها على المقترح الأوروبي بشأن الاتفاق النووي، أفاد مصدر في وكالة الأمن القومي الأمريكي بأن الولايات المتحدة لن تتهاون في محاسبة إيران على كل أنشطتها الإرهابية، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، قال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريح إلى قناة "العربية/ الحدث"، إن أي اتفاق مع إيران لن يمنع معاقبتها على أفعالها، مؤكدًا ضرورة أن تستجيب إيران لكل مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة منه إلى رفع القيود على المفتشين الدوليين.
وأتت هذه التطورات بعدما أعلنت واشنطن رفضها كل الشروط الإضافية التي أبدتها طهران في ردها على المقترح الأوروبي.
وشددت الولايات المتحدة على ضرورة ألا يتجاوز تخصيب إيران لليورانيوم أكثر من 4%، مطالبة طهران برفع أي قيود إيرانية على المفتشين الدوليين.
يُذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية كانت قد أعلنت تسلُّمها الرد الأمريكي على ملاحظاتها بشأن الاتفاق النووي، التي قدمتها ردًّا على المقترح الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان الأربعاء: إن طهران تلقت هذا المساء عبر المنسق الأوروبي رد الحكومة الأمريكية على ردها بشأن الاتفاق.
وأشار إلى أن بلاده تدرس الرد الأمريكي؛ لتبلغ المنسق الأوروبي بالنتيجة بعد إنهاء مراجعتها. وتنتظر الأطراف المتبقية في الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2015 (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، الصين وروسيا) الرد الإيراني على الرد الأمريكي؛ وذلك من أجل ختم أشهر طويلة من المحادثات، وإعلان اتفاق نووي جديد، أو ربما جولة أخرى من المفاوضات.