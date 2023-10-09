"حماس": حققنا أهدافنا ومستعدون لمعركة طويلة وإجراء مناقشات حول الهدنة

يُذكر أن فصائل فلسطينية كانت بدأت في غزة، هجومًا مباغتًا على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، صباح السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي حتى الآن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، في عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".