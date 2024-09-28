جيش الاحتلال يحشد قواته على طول حدود لبنان.. تفاصيل من الضربات الإسرائيلية صباح اليوم

شنّ جيشُ الاحتلال الإسرائيلي غارات متعدِّدة، استهدفت منطقة بعلبك شرقي لبنان، والبقاع وجبل لبنان، صباح اليوم السبت، وسط تقارير تتحدّث عن حشد قوات الاحتلال على طول الحدود مع لبنان؛ استعدادًا لغزو محتمل، بينما يستعدّون لأي ردّ من حزب الله بعد "الهجوم الضخم" من الطائرات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، مساء الجمعة، والذي أسفر عن مقتل زعيم الحزب "حسن نصر الله" وفق إعلان رسمي لجيش الاحتلال.