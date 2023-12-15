بينها بريطانيا وفرنسا..13 دولة غربية لإسرائيل: تصدي فورًا لعنف المستوطنين

وقال البيان إنه منذ بداية شهر أكتوبر ارتكب المستوطنون أكثر من 343 اعتداء عنيفًا، أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين فلسطينيين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1026 فلسطينيًّا على ترك منازلهم.