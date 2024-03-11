من رسالة بايدن للمسلمين في أمريكا بمناسبة رمضان: يأتي هذا العام في لحظة ألم هائل

وقال في رسالته للمسلمين في أمريكا: "يأتي هذا العام في لحظة ألم هائل. لقد تسبّبت الحرب في غزة في معاناةٍ رهيبة للشعب الفلسطيني. وقُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم آلاف الأطفال. وبعضهم أفرادٌ من عائلات المسلمين الأمريكيين، الذين يشعرون بحزنٍ عميقٍ على أحبائهم الذين فُقدوا اليوم. وشردت الحرب ما يقرب من مليونَي فلسطيني؛ وعديد منهم في حاجة ماسّة إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى.