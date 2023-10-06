"اليونيسف": الكوارث المناخية تسبّبت في 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال خلال خمس سنوات

تسبّبت الفيضانات والعواصف والجفاف والحرائق التي تغذيها ظاهرة الاحترار المناخي في 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال بين عامَي 2016 و2021، حسبما حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في تقرير نشرته الخميس، قائلة إن هذه ليست سوى البداية.
في التقرير الذي نُشر الخميس، تروي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الصدمة التي تعرّضت لها "خوانا" التي كانت تبلغ 9 سنوات عام 2020، عندما غمرت المياه المدينة، حيث كانت تعيش في غواتيمالا بعد إعصارَي إيتا وأيوتا، وقصة الأختين الصغيرتين "ميا" و"مايا" اللتين شاهدتا منزلهما المتنقل تدمّره النيران في كاليفورنيا.
من جهته، روى عبد العظيم، وهو طفل سوداني غمرت المياه قريته في أغسطس 2022 ولم يكن ممكناً الوصول إليها إلا في قوارب: "أخذنا أمتعتنا إلى الطريق العام، حيث عشنا أسابيع".
بين عامَي 2016 و2021، أدت 4 أنواع من الكوارث المناخية (فيضانات، عواصف، جفاف، حرائق) يزداد تواترها وشدتها مع ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى حصول 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال داخل 44 دولة، 95% منها مرتبطة بالفيضانات والعواصف، حسب التقرير.
وقالت لورا هيلي؛ إحدى معدي التقرير، لوكالة الأنباء الفرنسية: "هذا يعادل نحو 20 ألف عملية نزوح لأطفال يومياً"، مؤكدة أن هؤلاء القاصرين يتعرّضون بعد ذلك لمخاطر متعدّدة، من احتمال انفصال عائلاتهم إلى شبكات الاتجار بالأطفال.
وتحصي هذه الأرقام رسمياً عدد عمليات نزوح الأطفال، وليس عدد الأطفال النازحين، إذ يمكن لطفل واحد أن ينزح أكثر من مرة.
وذكر التقرير أن التوقعات الجزئية تظهر أن فيضانات الأنهار يمكن أن تتسبّب وحدها في 96 مليون عملية نزوح لأطفال في السنوات الثلاثين المقبلة، بينما قد تتسبّب الرياح المُصاحبة للأعاصير في 10.3 مليون عملية نزوح.