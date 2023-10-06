"اليونيسف": الكوارث المناخية تسبّبت في 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال خلال خمس سنوات

في التقرير الذي نُشر الخميس، تروي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الصدمة التي تعرّضت لها "خوانا" التي كانت تبلغ 9 سنوات عام 2020، عندما غمرت المياه المدينة، حيث كانت تعيش في غواتيمالا بعد إعصارَي إيتا وأيوتا، وقصة الأختين الصغيرتين "ميا" و"مايا" اللتين شاهدتا منزلهما المتنقل تدمّره النيران في كاليفورنيا.