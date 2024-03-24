وسط أجواء سياسية مضطربة.. السنغاليون ينتخبون رئيسهم الجديد

توجّه الناخبون في السنغال منذ صباح اليوم (الأحد) إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار الرئيس الخامس للبلاد، في انتخابات مؤجلة تُجرى وسط أجواء سياسية مضطربة، أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة وعززت الدعم للمعارضة.
ويتنافس 19 مرشحاً على خلافة الرئيس ماكي سال، الذي يترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية شابتها اضطرابات عنيفة؛ بسبب محاكمة زعيم المعارضة عثمان سونكو ومخاوف من أنه يرغب في تمديد ولايته إلى ما بعد الحد الدستوري.
ولأول مرة في تاريخ السنغال لا يشارك رئيس في المنصب في الانتخابات، واختار ائتلافه الحاكم رئيس الوزراء السابق أمادو با (62 عاماً) مرشحاً له، وفقاً لـ"فرانس برس".
يدعم عثمان سونكو، الذي جرى استبعاده من السباق؛ بسبب إدانته بالتشهير، مفتش الضرائب السابق باسيرو ديوماي فاي (43 عاماً) المؤسس المشارك لحزب باستيف المنحل الآن، ويدعم بعض السياسيين البارزين وأعضاء في المعارضة ترشيح "فاي".
ويحق لنحو 7.3 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ويبدأ فرز الأصوات فور إغلاق صناديق الاقتراع، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول 26 مارس الجاري.