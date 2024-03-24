وسط أجواء سياسية مضطربة.. السنغاليون ينتخبون رئيسهم الجديد

ويتنافس 19 مرشحاً على خلافة الرئيس ماكي سال، الذي يترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية شابتها اضطرابات عنيفة؛ بسبب محاكمة زعيم المعارضة عثمان سونكو ومخاوف من أنه يرغب في تمديد ولايته إلى ما بعد الحد الدستوري.