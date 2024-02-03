"بناء طريق إلى دولة فلسطينية".. ما أهداف الجولة الخامسة لـ"بلينكن" في الشرق الأوسط؟

في السياق نفسه، أفادت مصادر أمريكية بأن "بلينكن" يحمل معه في هذه الجولة، مطالب أكثر تحديدًا من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتتمثل المطالب الموجهة لإسرائيل في الشروع في التفاوض مع حركة "حماس" على صفقة لتبادل الأسرى ضمن صفقة الإطار المقترحة من جانب الولايات المتحدة وفرنسا ومصر وقطر، وإنهاء الاجتياح البري لقطاع غزة، والسماح بدخول كميات كافية من مواد الإغاثة الإنسانية، لجميع مناطق القطاع، والاستعداد لعملية سياسية إقليمية تقوم على حل الدولتين، فلسطين إلى جانب إسرائيل.