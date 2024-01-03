"يطيل حربها الوحشية على غزة".. سيناتور أمريكي يدعو لوقف تمويل لإسرائيل بـ"10" مليارات دولار

وكان "ساندرز" قد طالب خلال الفترة الماضية بقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة، وأعدّ مشروع قانون للتصويت في هذا الاتجاه في مجلس الشيوخ، لكن مشروع القانون لم يتمّ وضعه على جدول الأعمال.