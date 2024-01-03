"يطيل حربها الوحشية على غزة".. سيناتور أمريكي يدعو لوقف تمويل لإسرائيل بـ"10" مليارات دولار

دعا السيناتور الأمريكي "بيرني ساندرز"، اليوم "الأربعاء" إلى وقف دعم بلاده العسكري الجديد المزمع لإسرائيل بقيمة "10" مليارات دولار؛ لأنها تمول الحرب غير الأخلاقية التي يشنّها رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" على قطاع غزة.
وقال "ساندرز" في بيان: "يجب علينا قبول أن ردّ الجيش الإسرائيلي كان غير متناسب للغاية، وغير أخلاقي، ومخالف للقانون الدولي على هجوم 7 أكتوبر".
وأضاف: "هذا يكفي، يجب على الكونغرس رفض تقديم هذا التمويل".
وحذّر من أنّ التمويل الذي تقدّمه الولايات المتحدة سيسمح لحكومة "نتنياهو" اليمينية بمواصلة حربها الوحشيّة ضد الشعب الفلسطيني، وهذا يعني دعمًا عسكريًّا غير مشروط.
وكان "ساندرز" قد طالب خلال الفترة الماضية بقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة، وأعدّ مشروع قانون للتصويت في هذا الاتجاه في مجلس الشيوخ، لكن مشروع القانون لم يتمّ وضعه على جدول الأعمال.