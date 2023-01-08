"رويترز": إيطاليا ترفض طلباً برسو سفينة إنقاذ تحمل 73 مهاجراً في ميناء آمن

نقلت "رويترز" عن مسؤول في منظمة غير حكومية، اليوم (الأحد)، أن الحكومة الإيطالية رفضت طلباً من سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، بالرسو في ميناء آمن يكون أقرب للمكان الذي أنقذت فيه 73 مهاجراً.
وأوضح المسؤول أن سفينة جيو بارنتس، التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، حصلت على تصريح أمس من روما بالرسو في ميناء أنكونا وسط إيطاليا على الساحل الشرقي للبلاد، بعيداً عن صقلية، حيث يجري إنزال المهاجرين عادة بعد أن تنقذهم سفن المنظمات غير الحكومية.
ويعد هذا الخلاف جزءًا من حالة الشد والجذب المستمرة منذ فترة بين الحكومة اليمينية الإيطالية، والمنظمات غير الحكومية حول مكان إنزال المهاجرين الذين يجري انتشالهم من البحر المتوسط.