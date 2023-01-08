"رويترز": إيطاليا ترفض طلباً برسو سفينة إنقاذ تحمل 73 مهاجراً في ميناء آمن

وأوضح المسؤول أن سفينة جيو بارنتس، التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، حصلت على تصريح أمس من روما بالرسو في ميناء أنكونا وسط إيطاليا على الساحل الشرقي للبلاد، بعيداً عن صقلية، حيث يجري إنزال المهاجرين عادة بعد أن تنقذهم سفن المنظمات غير الحكومية.