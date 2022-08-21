عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى".. واعتقال 6 فلسطينيين من رام الله وبيت لحم

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعاتٍ متتالية، وأدّوا طقوسًا تلمودية ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.