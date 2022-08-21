عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى".. واعتقال 6 فلسطينيين من رام الله وبيت لحم

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال، 6 فلسطينيين من شمال شرقي مدينة رام الله وجنوب بيت لحم.
وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعاتٍ متتالية، وأدّوا طقوسًا تلمودية ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.
وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين يبلغان من العمر 20 عامًا عند حاجز عسكري على مدخل قرية عين يبرود.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فتية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد أن دهمت منازل ذويهم وفتشتها.