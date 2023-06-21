الموفد الفرنسي يصل إلى لبنان لبحث مأزق عدم انتخاب رئيس للبلاد

وتستمرّ زيارة "لو دريان" حتى الجمعة، وسيلتقي عددًا من كبار المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية، للبحث في المأزق الرئاسي بلبنان، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به باريس على المستويين السياسي والاقتصادي، وبالتشاور مع اللجنة الخماسية التي تضم إلى جانب فرنسا: الولايات المتحدة، والسعودية، ومصر، وقطر؛ وفقًا لـ"فرانس برس".