"هايلي" تستعدُّ لإنهاء حملتها للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر مطلعة، اليوم "الأربعاء"، أن سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة "نيكي هايلي"، تستعدّ لإنهاء حملتها للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي؛ مما يجعل منافسها الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الوحيد المتبقي لنيل البطاقة الجمهورية لانتخابات نوفمبر.
وذكرت المصادر أن حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة ستعلن تعليق حملتها بعد سلسلة من الهزائم في سباق الانتخابات التمهيدية.
وأضافت: أنها لن تؤيد "ترامب"، لكنها ستشجعه على كسب دعم الناخبين الجمهوريين والمستقلين الذين دعموها.
وشهدت 16 ولاية ومنطقة أمريكية واحدة، انتخابات تمهيدية في إطار "الثلاثاء الكبير"، الذي يعتبر محطة حاسمة في السباق إلى انتخابات عام 2024.
فاز "ترامب" في 14 من هذه الولايات، فيما فازت "هايلي" بولاية فيرمونت، وهو كان فوزها الثاني فقط في الموسم التمهيدي، بعد الفوز بالعاصمة واشنطن.