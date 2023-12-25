اختطاف "كويتيين" في العراق .. و"الخارجية" تدعو إلى كشف ملابسات اختفائهما

دعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم (الاثنين) العراق إلى التحرك الفوري لكشف ملابسات اختفاء مواطنين كويتيين في محافظة الأنبار، بعد معلومات عن تعرضهما إلى الاختطاف.
وأفادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، بأن وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي بمحافظة الأنبار.
في السياق نفسه، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمنيين، أن مواطنين كويتيين اختطفا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية بالعراق، أمس، وأن قوات الأمن بدأت عملية بحث واسعة النطاق عن الرجلين.
وأوضح المسؤولان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن إحدى مركبات الصيادين تعرضت إلى هجوم من قِبل مسلحين وانقطع الاتصال مع الكويتيين.
وبيّنا أن المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة بأنها مكان اختباء لجماعات لا تزال نشطة من تنظيم "داعش" الإرهابي.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الحادث.