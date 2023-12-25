اختطاف "كويتيين" في العراق .. و"الخارجية" تدعو إلى كشف ملابسات اختفائهما

في السياق نفسه، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمنيين، أن مواطنين كويتيين اختطفا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية بالعراق، أمس، وأن قوات الأمن بدأت عملية بحث واسعة النطاق عن الرجلين.