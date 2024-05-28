إسبانيا تعترف رسمياً بدولة فلسطين

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز؛ اليوم، اعتراف بلاده رسمياً بدولة فلسطين، مشيراً إلى أنها خطوة تاريخية تتيح التوصل إلى حل الدولتين وتحقيق السلام.
وقال سانشيز في مؤتمر صحفي: "ستنضم إسبانيا إلى أكثر من 140 دولة تعترف بالفعل بدولة فلسطين".
وأضاف، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية وحقٌ مشروعٌ للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه يتيح للفلسطينيين والإسرائيليين التوصل إلى حل الدولتين وتحقيق السلام.
وأكّد رئيس الوزراء الإسباني، أنه لن يتم الاعتراف بأيّ تغييراتٍ على حدود 1967 ما لم يتفق عليها جميع الأطراف.