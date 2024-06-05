"بوتين" يهدد بتسليح "أطراف ثالثة" لضرب منشآت حساسة للدول الغربية التي تتحرك ضد روسيا

وفي التفاصيل، قال بوتين خلال لقائه مندوبي وكالات أنباء أجنبية: "إذا كان أحد يعتقد أنه يمكن تقديم أسلحة مماثلة في منطقة المعارك لضرب أراضينا لماذا لا يكون لنا الحق في إرسال أسلحتنا من الطراز نفسه إلى مناطق في العالم توجه فيها ضربات إلى منشآت حساسة تابعة للدول التي تتحرك ضد روسيا؟".