"بوتين" يهدد بتسليح "أطراف ثالثة" لضرب منشآت حساسة للدول الغربية التي تتحرك ضد روسيا

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بتقديم أسلحة إلى دول ثالثة تستخدمها لضرب المصالح الغربية، في حال أجاز الغرب لأوكرانيا أن تضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى.
وفي التفاصيل، قال بوتين خلال لقائه مندوبي وكالات أنباء أجنبية: "إذا كان أحد يعتقد أنه يمكن تقديم أسلحة مماثلة في منطقة المعارك لضرب أراضينا لماذا لا يكون لنا الحق في إرسال أسلحتنا من الطراز نفسه إلى مناطق في العالم توجه فيها ضربات إلى منشآت حساسة تابعة للدول التي تتحرك ضد روسيا؟".
وحذر بوتين ألمانيا من أن استخدام أوكرانيا لأسلحتها في ضرب أهداف داخل روسيا سيكون بمثابة "خطوة خطيرة" وسيدمر العلاقات بين برلين وموسكو.
واعتبر بوتين أن تقديم أسلحة من جانب الغرب لأوكرانيا من شأنه أن يزيد من تقويض الأمن الدولي، مضيفاً أنه: سيمثل ذلك مشاركتهم المباشرة في الحرب ضد الاتحاد الروسي، ونحن نحتفظ بالحق في التصرف بنفس الطريقة".
وأوضح أن تسليم الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا كان بمثابة صدمة للكثيرين في روسيا، وقال: الآن إذا استخدموا صواريخ لضرب منشآت على الأراضي الروسية فإن ذلك سيدمر العلاقات الروسية الألمانية بالكامل.
وأضاف: نحث الدول على عدم عرقلة عملية السلام في أوكرانيا، مشيراً إلى أنه أخبر بايدن أنه إذا كنتم تريدون وقف الحرب في أوكرانيا فعليكم وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وتابع: إذا سمح الغرب لأوكرانيا بضرب روسيا بصواريخ طويلة المدى عالية التقنية مثل صواريخ "ستورم شادو" أو "أتاكامس" فإن روسيا ستعزز دفاعاتها الجوية.
وأكمل: إذا تمكن القادة الغربيون من إيجاد الشجاعة لتمثيل مصالح شعوبهم فسيكون من الممكن إيجاد حلول للقضايا المعقدة معهم.
وتطرق بوتين إلى الوضع الدولي واحتمال اندلاع صراع نووي قائلاً: إن العالم يجب أن يكون متعدد الأقطاب والاحتكار يجب أن ينتهي، وإن الغرب يعتقد أن روسيا لن تستخدم أبداً مثل هذه الأسلحة (النووية) لكن روسيا يمكنها استخدام جميع الوسائل للدفاع عن نفسها إذا تعرضت سيادتها وسلامة أراضيها للتهديد.
وأضاف: دعونا لا ندفع الأمور إلى مستوى التهديد باستخدام الأسلحة النووية.. ونحن لا نلوح بالتهديد النووي والولايات المتحدة لا تريد لروسيا أن تنجح في أي مجال.
وحول ملف الشرق الأوسط ودور روسيا فيه، قال بوتين: سيكون من الصواب أن تتوصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن الشرق الأوسط.
وأضاف: ينبغي ألا تحاول أي قوة احتكار البحث عن السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن روسيا تحاول المساهمة في جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط وقادرة على ذلك.
وتابع: على الولايات المتحدة أيضاً أن تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الدور الرئيسي في السلام بالشرق الأوسط يجب أن تقوم به دول المنطقة.
وقال إن هناك أملاً في إقامة دولة فلسطينية، ولن يكون هناك سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية، وما يحصل حالياً في غزة رداً على الهجوم الإرهابي على إسرائيل لا يشبه حرباً البتة، إنه بمثابة قضاء كامل على السكان المدنيين.