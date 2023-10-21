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"صحة غزة": استبعاد الوقود من المساعدات سيُبقي المرضى والمصابين في خطر

ناشدت المجتمع الدولي بالعمل الفوري على إدخاله
شاحنتان تحملان مساعدت تدخلان إلى قطاع غزة
شاحنتان تحملان مساعدت تدخلان إلى قطاع غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم (السبت)، من أن استبعاد الوقود من المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع سيُبقي أرواح المرضى والمصابين في غزة في خطر.

وناشدت الوزارة في بيان المجتمع الدولي ومصر، بالعمل الفوري على إدخال الوقود والاحتياجات الصحية الطارئة قبل فقدان المزيد من الضحايا داخل المستشفيات.

وكان المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني محمد فتياني، وأفاد في وقت سابق من اليوم بأن 20 شاحنة مساعدات دخلت من مصر إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأنها تحمل غذاء ودواء، ولا تحمل وقودًا.

غزة
وزارة الصحة الفلسطينية
الوقود

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