"صحة غزة": استبعاد الوقود من المساعدات سيُبقي المرضى والمصابين في خطر

وكان المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني محمد فتياني، وأفاد في وقت سابق من اليوم بأن 20 شاحنة مساعدات دخلت من مصر إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأنها تحمل غذاء ودواء، ولا تحمل وقودًا.