مدير "الصحة العالمية" يثمّن دعم مجلس الوزراء الحوار الإستراتيجي بين المملكة و"المنظمة"

ثمَّن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس؛ الدعم الذي أبداه مجلس الوزراء للحوار الإستراتيجي الأول بين المنظمة والمملكة، والذي أسَّس لشراكةٍ أقوى لتعزيز الصحة في البلاد والمنطقة وعلى الصعيد العالمي.
وقال أدهانوم؛ عبر حسابه في منصة "إكس": "أشكر القيادة السعودية ودعم الوزير فهد الجلاجل؛ وممتن لدعم مجلس الوزراء السعودي، الحوار الإستراتيجي المُثمر مع المنظمة" .
وكان مجلس الوزراء قد أشاد خلال جلسته أمس، بنتائج الحوار الإستراتيجي الأول بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، وما جرى خلاله من الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي، وتحديد المبادرات المشتركة، والتأكيد على الالتزام بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، واستمرار التعاون في مواجهة الأزمات الصحية.