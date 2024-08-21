مدير "الصحة العالمية" يثمّن دعم مجلس الوزراء الحوار الإستراتيجي بين المملكة و"المنظمة"

وكان مجلس الوزراء قد أشاد خلال جلسته أمس، بنتائج الحوار الإستراتيجي الأول بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، وما جرى خلاله من الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي، وتحديد المبادرات المشتركة، والتأكيد على الالتزام بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، واستمرار التعاون في مواجهة الأزمات الصحية.