"الدفاع البريطانية": حالة من الجمود تُخَيم على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأوضحت الوزارة في بيانٍ نشرته على حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه "في الأيام الأخيرة، تَرَكز القتال الأشد في ثلاثة قطاعات في الشمال الشرقي، بالقرب من كريمينا، ومن المحتمل أن تكون أوكرانيا قد حققت مكاسب محدودة، وصدت بنجاح هجومًا روسيًّا مضادًّا".