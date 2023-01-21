"الدفاع البريطانية": حالة من الجمود تُخَيم على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (السبت)، أن هناك حالة من الجمود في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ نشرته على حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه "في الأيام الأخيرة، تَرَكز القتال الأشد في ثلاثة قطاعات في الشمال الشرقي، بالقرب من كريمينا، ومن المحتمل أن تكون أوكرانيا قد حققت مكاسب محدودة، وصدت بنجاح هجومًا روسيًّا مضادًّا".
وأضافت أنه حول منطقة دونيتسك، في قطاع باخموت؛ من المحتمل أن تكون القوات الروسية وقوات "فاجنر"، قد أعادت تنظيم صفوفها في بلدة سوليدار، بعد الاستيلاء عليها في وقت سابق من الأسبوع.
وخلُصت إلى أنه "بشكل عام، فالصراع في حالة من الجمود، ومع ذلك هناك إمكانية واقعية لتقدم روسي حول باخموت".