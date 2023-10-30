مع توسيع إسرائيل لعملياتها في غزة.. الإدارة الأمريكية تستعد لحرب أوسع في الشرق الأوسط

ومما يزيد من قلق المسؤولين، اعتقاد خدمات المخابرات الإسرائيلية بأن "حزب الله" الذي يتمركز في لبنان ويدعمه إيران؛ سيزيد من شدة هجماته ضد إسرائيل على الحدود الشمالية، ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن "حزب الله" سيحاول تصعيد الوضع إلى حرب شاملة قد يصعب السيطرة عليها.