العالم

لأول مرة.. اعتراف إيراني بتزويد روسيا بطائرات مسيرة استُخدمت بأوكرانيا

ادعت أنها أرسلتها قبل أشهر من الهجوم.. وأمريكا: تستعد لتزويد جديد يحمل أسلحة
لأول مرة.. اعتراف إيراني بتزويد روسيا بطائرات مسيرة استُخدمت بأوكرانيا
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سبق

اعترفت إيران للمرة الأولى منذ توجيه الاتهامات لها، بأنها زوّدت روسيا بطائرات مُسَيّرة؛ مشيرة إلى أنها أرسلتها قبل أشهر قليلة من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير الماضي.

واستخدمت موسكو هذه الطائرات لاستهداف محطات طاقةٍ وبنية تحتية مدنية؛ وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى فرض عقوبات على طهران؛ وفقًا لوكالة "فرانس برس".

ومنذ يوليو الماضي، تحدثت وسائل الإعلام عن اتصالات روسية إيرانية في مجال الطائرات المسيرة؛ بينما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: إن إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات المُسَيّرات التي تستطيع حمل أسلحة.

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إيران

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