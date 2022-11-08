لأول مرة.. اعتراف إيراني بتزويد روسيا بطائرات مسيرة استُخدمت بأوكرانيا

اعترفت إيران للمرة الأولى منذ توجيه الاتهامات لها، بأنها زوّدت روسيا بطائرات مُسَيّرة؛ مشيرة إلى أنها أرسلتها قبل أشهر قليلة من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير الماضي.