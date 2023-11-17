مفوّض حقوق الإنسان: احترام القيم الإنسانية انهار في الحرب التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة

وأضاف تورك؛ أنه يجب وضع حد للقتال لإيجاد مساحة سياسية لمسار الخروج من هذا الأذى الكارثي الذي تعرّض له سكان غزة، رغم التحذيرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآخرين بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً غزة، والتوثيق الدقيق لانتهاكات حقوق الإنسان على مدى سنوات عديدة.