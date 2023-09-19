"أوستن": واشنطن ستزود أوكرانيا بدبابات أبرامز قريباً

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (الثلاثاء)، في ألمانيا أن أوكرانيا ستحصل قريباً على دبابات من طراز "أبرامز" من الولايات المتحدة.
وفي افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا، قال "أوستن": "يسعدني أن أعلن أن دبابات أم1 أبرامز التي تعهدت الولايات المتحدة تقديمها ستدخل أوكرانيا قريباً"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وذكر أن "الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف يواصل إحراز تقدماً منتظماً. والقوات الأوكرانية الشجاعة تخترق الخطوط الشديدة التحصين لجيش العدوان الروسي".
وكانت واشنطن قد وعدت كييف بهذه الدبابات في مطلع السنة الحالية في إطار مساعدة قدرها 43 مليار دولار تعهدت الولايات المتحدة تقديمها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.