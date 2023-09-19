"أوستن": واشنطن ستزود أوكرانيا بدبابات أبرامز قريباً

وفي افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا، قال "أوستن": "يسعدني أن أعلن أن دبابات أم1 أبرامز التي تعهدت الولايات المتحدة تقديمها ستدخل أوكرانيا قريباً"، وفقاً لـ"فرانس برس".