العالم

تونس تستدعي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية احتجاجاً على "التدخل غير المقبول" في شؤونها

تونس تستدعي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية احتجاجاً على "التدخل غير المقبول" في شؤونها
سبق
سبق

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية من أجل التنديد بـ"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة" لمسؤولين أمريكيين انتقدوا هذا الأسبوع الاستفتاء على الدستور.

وتوجّه الولايات المتحدة انتقادات متزايدة لسعيّد منذ أن أقال الحكومة وجمّد عمل البرلمان وحلّه لاحقاً في النظام الديمقراطي الوحيد الذي أنتجته انتفاضات ما سُمي بـ"الربيع العربي".

بعد انتقادات واشنطن للاستفتاء على الدستور والمسار السياسي في تونس، استدعت الخارجية التونسية القائمة بالأعمال الأمريكية من أجل التنديد بـ"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة".

تونس
السفارة الأمريكية في تونس
وزارة الخارجية التونسية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org