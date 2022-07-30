تونس تستدعي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية احتجاجاً على "التدخل غير المقبول" في شؤونها

بعد انتقادات واشنطن للاستفتاء على الدستور والمسار السياسي في تونس، استدعت الخارجية التونسية القائمة بالأعمال الأمريكية من أجل التنديد بـ"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة".