رغم صفقة السجناء مع طهران.. "بلينكن": نهجنا بالتعامل مع إيران لم يتغير

وأضاف "بلينكن" في مؤتمر صحافي أنه تحدث أمس الاثنين مع أسر بعض المحتجزين الأمريكيين الذين نقلوا للإقامة الجبرية في إيران قبل أيام، مؤكدًا أن أمريكا سيكون لها رقابة كبيرة على الأموال الإيرانية التي قد يفرج عنها في إطار الاتفاق، وفقًا للعربية نت.