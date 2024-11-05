في أولى نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.. تعادل غير متوقّع بين "هاريس" و"ترامب"

في تطوّر لافت ضمن انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، انتهى أول تعداد تقليدي للأصوات في قرية "ديكسفيل نوتش" الصغيرة الواقعة في أقصى شمال نيو هامبشاير، بنتيجة التعادل بين المرشحين الرئيسيين: "كمالا هاريس، ودونالد ترامب"؛ حيث حصل كلٌّ منهما على ثلاثة أصوات، استغرق التصديق على أصوات سكان القرية البالغ عددهم ستة أشخاص حوالي 12 دقيقة فقط.
تعدّ هذه النتيجة بمثابة تحوُّل ملحوظ مقارنة بانتخابات 2020، عندما ذهبت جميع الأصوات الخمسة لصالح "جو بايدن". ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست": فإن التركيبة السياسية للسكان هذا العام تشمل أربعة جمهوريين واثنين مستقلين.
تعتبر "ديكسفيل نوتش" من أولى القرى التي تبدأ التصويت المبكر في الولايات المتحدة؛ حيث يعود هذا التقليد إلى عام 1960. وقد بدأ في بلدة "هارت لوكيشن" القريبة لتلبية احتياجات عمال السكك الحديدية الذين كان عليهم بدْء العمل قبل ساعات التصويت العادية.
على الرغم من رمزية نتائج هذه البلدة الصغيرة، إلا أنها لا تتنبّأ دائمًا بالفائز النهائي؛ ففي عام 2016 تغلّبت "هيلاري كلينتون" على "ترامب" في القرية بأربعة أصوات مقابل اثنين، لكن "ترامب" فاز بالانتخابات العامة، ومع ذلك تتفق هذه النتيجة مع التوقعات التي تشير إلى انتخابات شديدة التقارب مع ناخبين منقسمين بالتساوي.
وقال "توم تيلوتسون" البالغ من العمر 79 عامًا، لصحيفة "نيويورك تايمز": "هذا يبدو طبيعيًّا". والده، "نيل تيلوتسون" هو من بدأ تقليد التصويت المبكر في فندق "بالمز جراند ريسورت" الخاص به عام 1960م؛ حيث سمح للصحفيين باستخدام هواتف الفندق لنقل نتائج التصويت؛ مما جذب الانتباه قبل توفر نتائج استطلاعات الخروج من المناطق الأخرى.
وجاءت النتيجة مفاجئة لسكان القرية الذين يعيشون جميعًا في الفندق السابق؛ إذ قال "سكوت ماكسويل" أحد الناخبين: إنه لم يتوقّع هذا الانقسام في الأصوات، معترفًا بأنه حتى هو تفاجأ بتصويته لصالح "ترامب"، فيما اعتبر "ليس أوتن" ناخب آخر، في حديثه لشبكة "سي إن إن" هذه النتائج المبكرة تعكس "درسًا في المواطنة".