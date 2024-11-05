في أولى نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.. تعادل غير متوقّع بين "هاريس" و"ترامب"

على الرغم من رمزية نتائج هذه البلدة الصغيرة، إلا أنها لا تتنبّأ دائمًا بالفائز النهائي؛ ففي عام 2016 تغلّبت "هيلاري كلينتون" على "ترامب" في القرية بأربعة أصوات مقابل اثنين، لكن "ترامب" فاز بالانتخابات العامة، ومع ذلك تتفق هذه النتيجة مع التوقعات التي تشير إلى انتخابات شديدة التقارب مع ناخبين منقسمين بالتساوي.