الجامعة العربية تؤكد ضرورة الاستجابة الإنسانية الطارئة للأسر الفلسطينية في غزة

وشددت الأمانة العامة للجامعة، في بيان لها اليوم، بمناسبة "اليوم الدولي للأسرة"، على أهمية دور الأسر كونها وحدة أساسية في المجتمع، وخصوصًا دورها الحيوي في التصدي لتحديات التغير المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، داعيةً فئات المجتمع كافة، إلى دعم الأسر وتمكينها من تحقيق دورها الفعّال في التصدي للتحديات المناخية، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المبادرات الداعمة لهذا الغرض.