أفغانستان .. 6 قتلى ومصاب في هجوم على مسجد بولاية هرات

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني على موقع "إكس"، أن مسلحًا مجهولًا أطلق النار على مصلّين في مسجد بمنطقة غوزارا، غرب مدينة هرات فقتل ستة مدنيين وأصيب آخر بجروح، وفقاً لـ"فرانس برس".