أفغانستان .. 6 قتلى ومصاب في هجوم على مسجد بولاية هرات

قتل ستة أشخاص وأصيب آخر بجروح في هجوم نفذه مسلّح على مسجد في ولاية هرات بغرب أفغانستان، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء).
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني على موقع "إكس"، أن مسلحًا مجهولًا أطلق النار على مصلّين في مسجد بمنطقة غوزارا، غرب مدينة هرات فقتل ستة مدنيين وأصيب آخر بجروح، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبهم، ذكر سكان أن ثلاثة مسلحين هاجموا المسجد الذي يقع على مسافة أربعين دقيقة من جنوب العاصمة الإقليمية هرات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في بلد غالبًا ما شهد اعتداءات ينفذها تنظيم "داعش" الإرهابي - ولاية خراسان الذي يستهدف الشيعة تكرارًا.