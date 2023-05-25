روسيا وبيلاروسيا توقعان على وثيقة نشر الأسلحة النووية التكتيكية

وأضاف "شويجو": "اليوم نحن معًا نقاوم الغرب الجماعي الذي يشن حرباً غير معلنة بشكل أساسي ضد بلادنا، والنشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي، قد اتخذ الاتجاه الأكثر عدوانية".