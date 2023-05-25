روسيا وبيلاروسيا توقعان على وثيقة نشر الأسلحة النووية التكتيكية

وقع وزيرا دفاع روسيا وبيلاروس، اليوم (الخميس)، وثيقة تحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية غير الاستراتيجية في بيلاروس، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو: "إن قرار الرد في المجال النووي يأتي وسط "تصعيد دراماتيكي للتهديدات على الحدود الغربية".
وأضاف "شويجو": "اليوم نحن معًا نقاوم الغرب الجماعي الذي يشن حرباً غير معلنة بشكل أساسي ضد بلادنا، والنشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي، قد اتخذ الاتجاه الأكثر عدوانية".
وتابع: "يجري تنفيذ مجموعة من الإجراءات لزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة المشتركة للتحالف في أوروبا الشرقية. ويجري نشر وحدات عسكرية إضافية وبنية تحتية عسكرية، كما يتم تفعيل أنشطة التدريب القتالي والاستطلاع بالقرب من حدود دولة الاتحاد".
من جانبه، أشار وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، إلى أن مينسك مهتمة بتطوير العلاقات الاستراتيجية مع موسكو في المجال العسكري.
من جهتها، أفادت وزارة الدفاع في بيلاروس عبر "تليجرام"، بأن الاجتماع شهد التوقيع على وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي جمهورية بيلاروسيا.