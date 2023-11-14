البرلمان الدنماركي يبدأ دراسة مشروع قانون يحظر إحراق المصحف

بينما أثيرت مخاوف حول صعوبات في تنفيذه قال وزير العدل الدنماركي في بيان: "إن التعديلات التي نقترحها اليوم تجعل فهمه أسهل بالنسبة للشرطة والقضاة"، وأشار إلى أن التهديدات الإرهابية ضد البلاد قد تزايد، ويكمن الهدف الأساسي في حماية مصالح وأمن البلاد.