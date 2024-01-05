"ضربة أمريكا المفاجئة بالعراق" تتفاعل باكتشاف "صاروخ إيراني فشل إطلاقه"!

ومنذ تفجّر الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس" في قطاع غزة، تعرض الجيش الأمريكي بالفعل لأكثر من 100 هجوم من فصائل مسلحة في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة، ما دفع أمريكا إلى الرد عبر ضرب عدد من الفصائل الموالية لإيران في البلدين.