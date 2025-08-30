10 وفيات بينها 3 أطفال بسبب التجويع في غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، وفاة عشرة مواطنين فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، نتيجة التجويع وسوء التغذية، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مستشفيات قطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالي ضحايا التجويع ارتفع إلى 332 شهيداً، من بينهم 124 طفلاً.
وأوضحت، وفق وكالة "وفا"، أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في غزة من قبل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) في 22 أغسطس الجاري، سُجلت 54 حالة وفاة إضافية، بينهم 9 أطفال.
وأكد التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، الذي تشارك فيه الأمم المتحدة، أن المجاعة تفشت في محافظة غزة مع توقع امتدادها إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر.
وأفاد التقرير بأن أكثر من نصف مليون شخص يواجهون ظروفاً كارثية تعادل المرحلة الخامسة من التصنيف، والتي تتسم بالجوع الشديد والموت والمستويات الحرجة من سوء التغذية الحاد.
كما أوضح أن نحو 1.07 مليون شخص، أي ما يعادل 54% من سكان القطاع، يعيشون المرحلة الرابعة "الطارئة" من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 396 ألفاً المرحلة الثالثة "الأزمة".
ويُذكر أن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي يعد مبادرة عالمية تضم وكالات تابعة للأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة، ويصنف أوضاع الأمن الغذائي في خمس مراحل، أشدها المجاعة التي تمثل الدرجة الخامسة.