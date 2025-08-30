10 وفيات بينها 3 أطفال بسبب التجويع في غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

كما أوضح أن نحو 1.07 مليون شخص، أي ما يعادل 54% من سكان القطاع، يعيشون المرحلة الرابعة "الطارئة" من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 396 ألفاً المرحلة الثالثة "الأزمة".