"الصحة الفلسطينية": كل ساعة نفقد جرحى بسبب اجتياح معبر رفح

وأشارت "الصحة الفلسطينية" إلى أنه يتم كل ساعة فقدان بعض الجرحى والمرضى المقرر سفرهم عبر معبر رفح؛ لسوء وضعهم الصحي للسفر للدول المجاورة، ولكن سيطرة الاحتلال على المعبر وإغلاقه حالت دول سفر هؤلاء الجرحى والمرضى، مؤكدةً أنه تم إيقاف مركز غسيل الكلى الوحيد في رفح عن العمل؛ بسبب القصف وتهديد الاحتلال، لافتةً إلى أن الجرحى والمرضى يعانون من موت بطيء؛ لعدم وجود علاج ومستلزمات، ولا إمكانية لسفرهم.