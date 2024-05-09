"الصحة الفلسطينية": كل ساعة نفقد جرحى بسبب اجتياح معبر رفح

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر، ومنع الدخول والخروج منها، خاصةً سَفَر الجرحى والمرضى ودخول مساعدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات عبر المعابر خاصة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.
وأشارت "الصحة الفلسطينية" إلى أنه يتم كل ساعة فقدان بعض الجرحى والمرضى المقرر سفرهم عبر معبر رفح؛ لسوء وضعهم الصحي للسفر للدول المجاورة، ولكن سيطرة الاحتلال على المعبر وإغلاقه حالت دول سفر هؤلاء الجرحى والمرضى، مؤكدةً أنه تم إيقاف مركز غسيل الكلى الوحيد في رفح عن العمل؛ بسبب القصف وتهديد الاحتلال، لافتةً إلى أن الجرحى والمرضى يعانون من موت بطيء؛ لعدم وجود علاج ومستلزمات، ولا إمكانية لسفرهم.
وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية مناشدة عاجلة وإنسانية للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للعمل بشكل عاجل؛ لإنقاذ أرواح هؤلاء المرضى والجرحى وفتح المعابر لدخول الشاحنات الطبية والإغاثية اللازمة للمستشفيات.