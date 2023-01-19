إدراج "خامنئي" و"رئيسي".. البرلمان الأوروبي يطالب بتوسيع العقوبات على إيران

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم (الخميس): "إن إعدام المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في إيران لا يمكن أن يستمر، ويجب على إيران وقف القمع وإلغاء عقوبة الإعدام".
وأفادت روبرتا ميتسولا في بيان، بأن "البرلمان دعا في قرار تبنّاه اليوم الاتحاد الأوروبي لتوسيع قائمة عقوباته لتشمل جميع الأشخاص والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت أن البرلمان الأوروبي طالب الاتحاد بضمّ المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي، إلى جانب المدعي العام الإيراني وجميع المؤسسات المرتبطة بالحرس الثوري لقائمة العقوبات.
وأوضحت رئيسة البرلمان الأوروبي أن البرلمان دعا مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لإضافة الحرس الثوري وقواته التابعة بما في ذلك "الباسيج"، و"فيلق القدس" لقوائم "الإرهاب".