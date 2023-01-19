إدراج "خامنئي" و"رئيسي".. البرلمان الأوروبي يطالب بتوسيع العقوبات على إيران

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم (الخميس): "إن إعدام المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في إيران لا يمكن أن يستمر، ويجب على إيران وقف القمع وإلغاء عقوبة الإعدام".