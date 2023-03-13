العالم
البرلمان التونسي الجديد يفتتح جلسته الأولى
"المباركي" دعا أعضاءه للعمل مع السلطة التنفيذية
افتتح البرلمان التونسي الجديد جلسته الأولى، اليوم (الاثنين)، عقب انتخاب أعضائه في ديسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني)، في تصويت بمشاركة منخفضة للغاية بلغت 11 بالمئة فقط.
وذكر صالح المباركي، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية في كلمة، أن "البرلمان تقع على عاتقه مسؤولية تاريخية جسيمة"، وفقاً لـ"رويترز".
وقال "المباركي": "نعيش لحظة فارقة في تاريخ البلاد، وهو ما يحفزنا على العمل، بعيدًا عن أي صراعات مرتبطة بمصالح ضيقة".
وأضاف: "من واجباتنا كنواب شعب أن نعمل في تشاركية مع مكونات السلطة التنفيذية لوحدة الدولة".
في موازاة ذلك، أعلن ائتلاف المعارضة الرئيسي أنه لن يعترف بشرعية البرلمان.