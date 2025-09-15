ضربة أمريكية في الكاريبي تقتل 3 أشخاص.. وفنزويلا تصعّد الاتهامات

في تطور جديد للتوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، تنفيذ ضربة بحرية في البحر الكاريبي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن مركب وصفه بـ"الناقل لإرهابيي مخدرات من فنزويلا".
وأكد ترامب أن العملية جاءت في إطار حملة واسعة لمكافحة تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، مشيراً إلى أن السفينة المستهدفة كانت مرتبطة بعصابة "ترين دي أراجوا" وغادرت السواحل الفنزويلية قبل استهدافها.
في المقابل، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في مؤتمر صحفي، الولايات المتحدة بالإعداد لـ"عدوان عسكري" على بلاده، مؤكداً أن فنزويلا ستستخدم حقها المشروع في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي.
وقال مادورو إن ما يجري هو "عدوان عسكري جارٍ"، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين "مقطوعة" منذ فترة، وأن بلاده لن تتردد في الرد على أي تهديد يمس سيادتها.
وتعود جذور التصعيد الحالي إلى أغسطس الماضي، عندما أمر ترامب بنشر سفن حربية في البحر الكاريبي قبالة السواحل الفنزويلية، ضمن تحركات تستهدف مكافحة عصابات التهريب في المنطقة.
وكان ترامب قد كشف أيضاً عن عملية سابقة استهدفت سفينة محمّلة بالمخدرات، وأدت إلى مقتل 11 شخصاً، دون أن تقدم واشنطن أدلة تدعم هذا الاتهام، بحسب تقرير نشرته "العربية نت".
من جهتها، رفضت الحكومة الفنزويلية الرواية الأميركية، واتهمت واشنطن بارتكاب "عمليات قتل خارج نطاق القضاء".
وقال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو إن الرواية الأميركية "كذبة هائلة"، مضيفاً أن التحقيقات الفنزويلية تشير إلى أن الحادث قد يكون مرتبطاً باختفاء عدد من الأفراد في منطقة ساحلية، لا علاقة لهم بعمليات التهريب.