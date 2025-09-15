ضربة أمريكية في الكاريبي تقتل 3 أشخاص.. وفنزويلا تصعّد الاتهامات

في المقابل، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في مؤتمر صحفي، الولايات المتحدة بالإعداد لـ"عدوان عسكري" على بلاده، مؤكداً أن فنزويلا ستستخدم حقها المشروع في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي.