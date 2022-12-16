ضربات عسكرية وتقنية وإعلامية.. عقوبات جديدة على 200 فرد وكيان روسي

واقترحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، فرض حزمة تاسعة من العقوبات على موسكو، وتضمّنت القائمة السوداء ما يقرب من 200 فرد وكيان، فضلًا عن استهداف ثلاثة بنوك، ووقف استثمارات التعدين، وحظر المزيد من القنوات التلفزيونية الروسية.