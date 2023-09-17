رئيس الأركان الأمريكي يحسم الجدل: انتصار أوكرانيا صعب جدًّا وسيستغرق وقتًا طويلاً

وتابع: "هناك أكثر من 200 ألف جندي روسي في أوكرانيا التي تحتلها روسيا. هذا الهجوم، على الرغم من أهميته، له أهداف تشغيلية وتكتيكية محدودة، بمعنى أنه حتى لو تم تحقيقها بالكامل لا يؤدي إلى طرد جميع الروس بشكل كامل، وهو الهدف الاستراتيجي الأوسع الذي قاله الرئيس زيلينسكي".