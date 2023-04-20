"البرهان" يتهم "حميدتي" بالسعي إلى الاستيلاء على السلطة

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، قال "البرهان": "إن الشعب السوداني دعم الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع، وإنه بمجرد هزيمة قائدها حميدتي، يمكن استئناف عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.