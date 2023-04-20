"البرهان" يتهم "حميدتي" بالسعي إلى الاستيلاء على السلطة

اتهم قائد القوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان، اليوم (الخميس)، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" بالسعي إلى الاستيلاء على السلطة.
وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، قال "البرهان": "إن الشعب السوداني دعم الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع، وإنه بمجرد هزيمة قائدها حميدتي، يمكن استئناف عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأضاف: "إن الجيش ملتزم باستكمال العملية السياسية بموجب الاتفاق الإطاري، ونقل السلطة إلى حكومة يقودها مدنيون".
وزاد "البرهان": "إن قوات الدعم السريع قتلت موظفين من برنامج الغذاء العالمي، وهاجمت قافلة تابعة للسفارة الأميركية، وارتكبت أعمال عنف عشوائية".
وذك أن "جزءًا كبيرًا من قوات حميدتي خرجت عن نطاق السيطرة، وتتحمل المسؤولية عن أعمال نهب واسعة النطاق في الخرطوم ومنطقة دارفور غرب البلاد".