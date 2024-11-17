روسيا تشنُّ هجومًا واسعًا.. تصعيد عسكري يُفاقم أزمة الطاقة الأوكرانية ويُمهِّد لشتاء قاسٍ

شنَّت القوات الروسية اليوم هجومًا واسع النطاق على منشآت الطاقة والبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، وذلك في تصعيد جديد للحرب الدائرة منذ أكثر من عام.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهجمات استهدفت منشآت تُزوِّد المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بالطاقة، إضافة إلى البنية التحتية لقاعدة جوية تابعة للجيش الأوكراني، بحسب ما ذكره "العربية نت".

وفي سياق متصل، كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن استخدام روسيا نحو 120 صاروخًا و90 طائرة مُسيَّرة في الهجوم الجوي الذي وصفه بـ"واسع النطاق"، مؤكدًا أن القصف الروسي استهدف البنية التحتية للطاقة في مختلف أنحاء البلاد؛ ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في مواقع عدة.

وأوضح وزير الطاقة الأوكراني، جرمان غالوشتشينكو، أن الهجمات الروسية طالت منشآت لتوليد وتوزيع الكهرباء؛ ما فاقم أزمة الطاقة التي تعانيها البلاد، وأن الهجمات الأخيرة تأتي ضمن سلسلة من الهجمات المكثفة التي دمرت بالفعل نصف القدرات الأوكرانية في مجال الطاقة.

وأكدت كييف أنها بحاجة ماسة إلى دعم شركائها الغربيين لإعادة بناء شبكة الكهرباء المتضررة، وهو مشروع يتطلب استثمارات هائلة، كما دعت للحصول على دفاعات جوية متطورة؛ لمواجهة الطائرات المسيَّرة والصواريخ الروسية التي تتسبب في تعميق معاناة المواطنين.

وتعيش أوكرانيا في ظل انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي، وسط خشية متزايدة من مواجهة شتاء قاسٍ، قد يُضاعف من محنة ملايين الأوكرانيين الذين باتوا يعتمدون على الدعم الإنساني في ظل التصعيد المستمر.