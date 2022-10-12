بعد رصد ترسب.. غلق خط أنابيب رئيسي ينقل النفط الروسي لألمانيا

أُغلق أحد خطّي أنابيب دروجبا النفطيين اللذين يربطان روسيا بألمانيا بعد اكتشاف تسرّب في بولندا، بحسب ما أعلنت شركة "برن" البولندية المشغّلة للخطين، اليوم (الأربعاء).
وأفادت برن في بيان بأنّ أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي، وقد توقّف الضخّ في الخط المتضرّر على الفور، فيما الخط 2 يعمل بشكل طبيعي"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت أنّه جرى الكشف عن التسرّب مساء أمس.
من جهتها، بيّنت المتحدثة باسم "برن" أنّ "هذا الجزء من خط أنابيب النفط الرئيسي ينقل النفط الخام إلى مصفاتين ألمانيتين هما "بي تسي كا رافينري شفيت" وتوتال رافينري ميتلدويتشلاند" في شبيرغاو.
ودروجبا هو خط أنابيب النفط الرئيسي الذي ينقل النفط الروسي إلى ألمانيا.