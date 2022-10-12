بعد رصد ترسب.. غلق خط أنابيب رئيسي ينقل النفط الروسي لألمانيا

وأفادت برن في بيان بأنّ أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي، وقد توقّف الضخّ في الخط المتضرّر على الفور، فيما الخط 2 يعمل بشكل طبيعي"، وفقاً لـ"فرانس برس".