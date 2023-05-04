"أمس أوكرانيا واليوم أميركا".. روسيا تتهم واشنطن بالوقوف وراء مهاجمة الكرملين

من جهته، ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتواجد في الكرملين، ويعمل من مكتبه بشكل اعتيادي، ويبقى هادئاً دائماً في هذه المواقف".