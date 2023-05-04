"أمس أوكرانيا واليوم أميركا".. روسيا تتهم واشنطن بالوقوف وراء مهاجمة الكرملين

اتهم الكرملين، اليوم (الخميس)، الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم على مقر المجمع الرئاسي في موسكو (الكرملين) أمس.
وقال الكرملين: "إن القرارات بشأن هذه الأفعال الإرهابية تتخذ في واشنطن وليس كييف، وأن أوكرانيا ليست إلا أداة تنفيذ"، وفقاً لـ"رويترز".
من جهته، ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتواجد في الكرملين، ويعمل من مكتبه بشكل اعتيادي، ويبقى هادئاً دائماً في هذه المواقف".
وأضاف "بيسكوف": "إن محاولة كييف وواشنطن التنصل من حادثة المسيرة مثيرة للسخرية، وروسيا لديها عدة خيارات للرد".
وكان الكرملين قد اتهم أوكرانيا أمس بتنفيذ هجوم بمسيرتين على مبناه مما تسبب في حرق لوحين نحاسيين على قبة المبنى.