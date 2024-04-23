"حزب الله" يهاجم قيادة لواء جولان في عكا.. وإسرائيل تعترف باختراق "مسيرات" معادية

من جانبه أوضح موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، أن صافرات الإنذار سُمعت في مدن وبلدات الشمال، من بينها مدينة عكا الساحلية، وبالقرب من بلدات قريبة من مدينة حيفا.