"حزب الله" يهاجم قيادة لواء جولان في عكا.. وإسرائيل تعترف باختراق "مسيرات" معادية

أعلن "حزبُ الله" اللبناني تنفيذَ هجوم بطائرات مسيرة انقضاضية على مقرّ قيادة لواء جولاني بالجيش الإسرائيلي شمال مدينة عكا، اليوم "الثلاثاء".
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات معادية تسلّلت إلى مدينة عكا وكريات، وأن الجيش اعترض "مسيرة" فوق البحر؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبه أوضح موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، أن صافرات الإنذار سُمعت في مدن وبلدات الشمال، من بينها مدينة عكا الساحلية، وبالقرب من بلدات قريبة من مدينة حيفا.
ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي، أن "المقاتلات الإسرائيلية اعترضت جسمًا جويًّا مشبوهًا فوق المجال البحري في منطقة نهاريا، بعد تحذير من تسلل طائرة معادية".